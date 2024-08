Kontrolle motorisierter Zweiradverkehr, Gemarkung Allendorf, Schliem, B 274

Allendorf, B 274 (ots) – Am Sonntag,11.08.2024, 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, wurden neben allgemeinen Verkehrskontrollen zusätzlich Geschwindigkeitsmessungen auf der überregional bekannten Schliem, Z. 274 (70 km/h) zwischen Katzenelnbogen und Hahnstätten-Zollhaus, durchgeführt.

Hierbei wurden acht Verkehrsordnungswidrigkeiten und drei Verwarnungen nach Geschwindigkeitsverstößen geahndet. Darunter befanden sich zwei Fahrverbote. Der Tagesschnellste konnte mit 117 km/h gemessen werden.

Eingesetzt waren Beamte des Zweiradkontrolltrupp und der PI Diez.



