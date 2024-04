Körperverletzung durch Schlag mit einem Motorradhelm

Am Samstag, 06.04.2024 , gegen 24:00 Uhr, kam es in Hachenburg zu einer Körperverletzung, bei der ein junger Mann erheblich im Gesicht verletzt wurde.

Anzeige



Demnach befand sich eine Gruppe Jugendlicher oder Heranwachsender auf dem Parkplatz des Kaufhauses HIT-Markt, Adolf-Münch-Weg, Hachenburg und war in verbale Diskussionen verwickelt. Der zufällig hinzukommende Fußgänger wollte den Streit schlichten.

Währenddessen kam ein Motorradfahrer mit seiner Crossmaschine an den Fußgänger herangefahren und ging den Fußgänger zunächst verbal an. Nachfolgend zog der Fahrer der Crossmaschine seinen Motorradhelm aus und schlug diesen ins Gesicht des Fußgängers. Hierbei erlitt der Fußgänger nicht unerhebliche Verletzungen im Gesichtsbereich.

Bei der Crossmaschine handelte es sich um ein Zweirad ohne Kennzeichen, vermutlich der Marke „KTM“.

Die Polizei Hachenburg bittet nunmehr um Zeugenhinweise bezüglich des Crossfahrers.

Insbesondere werden sachdienliche Hinweise von den Mitgliedern der genannten Personengruppe erbeten.

Hinweise bitte an die Polizei in Hachenburg unter der Rufnummer 02662-95580.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Pressestelle



Telefon: 02602-9226-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell