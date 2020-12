Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 07:40 Uhr

Am Samstag, den 26.09.2020, gegen 21:00 Uhr kam es in Hachenburg auf einer privaten Feier zu Streitigkeiten zwischen zwei Jugendlichen.

Diese endeten in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher ein 15-Jähriger verletzt wurde und sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde durch die Polizei Hachenburg eingeleitet.



Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell