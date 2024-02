Körperverletzung

Am Donnerstag, 15.02.2024, gegen 20:20 Uhr, kam es in der Klostergasse in Montabaur (Verbindung zwischen Alter Markt und Konrad-Adenauer-Platz) zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand waren zunächst zwei Personengruppen auf dem Konrad-Adenauer-Platz in einen verbalen Streit geraten. Als sich eine Personengruppe entfernte, ging die andere Gruppe ihr nach. In der Klostergasse eskalierte der Streit in Form von Schlägen und Tritten, zwei Personen aus der einen Gruppe wurden dabei leicht verletzt. Die zweite Gruppe flüchtete unmittelbar vom Ort des Geschehens. Die Polizei Montabaur bittet um Zeugenhinweise zum Geschehen und zu der Identität der übrigen Beteiligten (02602-92260, pimontabaur@polizei.rlp.de)



