Archivierter Artikel vom 01.08.2021, 02:10 Uhr

Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vor einer Pizzeria in Holzhausen an der Haide – Augenzeugen gesucht

Holzhausen an der Haide (ots) – Am Samstagabend, 31. Juli, kam es gegen 20:45 Uhr, vor einer Pizzeria an der Bäderstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.