Kirburg

Kirburg- Verkehrsunfall mit Flucht- ZEUGEN GESUCHT !!!

Im Zeitraum vom 21.01.2024, 16:00 Uhr bis 22.01.2024, 08:00 Uhr wurde ein geparkter schwarzer PKW, Marke Seat, in der Wiesenstraße in Höhe der Hausnummer 21a, in 57629 Kirburg, durch ein unbekanntes Fahrzeug bei der Vorbeifahrt beschädigt.