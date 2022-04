Kirburg – Straßenverkehrsgefährdung durch Überholen

Am Donnerstag, 28.04.2022, ca. 11:00 Uhr, befuhren mehrere Kraftfahrzeuge die Bundesstraße B414 aus Richtung Bad Marienberg kommend in Fahrtrichtung Kirburg.

Auf einer langen Geraden vor Kirburg kamen ein grauer Lastkraftwagen mit Mulde und dahinter ein roter Kleinwagen mit eingeschaltetem Fahrtrichtungsanzeiger links entgegen. Das rote Fahrzeug setzte zum Überholen des Lastkraftwagens an, als der Gegenverkehr schon sehr nahe war. Hierdurch wurden mehrere der entgegenkommenden Fahrzeuge zu einer Gafahrenbremsung bis zum Stillstand gezwungen, um den drohenden Frontalzusammenstoß noch gerade so zu verhindern. Nicht nur die anzeigende Fahrerin des ersten Fahrzeuges wurde so extrem gefährdet, sondern auch ihre mitfahrende kleine Tochter und die anderen Verkehrsteilnehmer.

Von dem überholenden, gefährdenden Fahrzeug ist bisher nur ein Teil des Kennzeichens bekannt, es soll sich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben, möglicherweise einen Daihatsu Cuore oder ähnlich.

Zeugen oder weitere Geschädigte dieses Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden, insbesondere der Fahrer des grauen Mulden-LKW und die nachfolgenden Fahrzeugführer.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662 95580

www.polizei.rlp.de/pihachenburg@polizei.rlp.de



