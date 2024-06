Nentershausen

Kind und Jugendlicher nach Konsum einer HHC-Vape bewusstlos

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Am 14.06.2024 um 13:00 Uhr wurde die Polizei in Montabaur von der Rettungsleitstelle über zwei bewusstlose Jungen auf einem Kinderspielplatz in Nentershausen in Kenntnis gesetzt.