Kind auf Fahrrad beschädigt Pkw und flüchtet. Zeugen gesucht.

Am vergangenen Dienstag, den 09.07.2024, kam es in Rennerod gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Brunnenstraße/Ecke Hauptstraße zwischen einem Pkw und einem Fahrrad.

Das Kind auf dem Mountainbike touchierte aus Unachtsamkeit den Pkw und beschädigte diesen.



Bevor der Pkw-Fahrer den Namen des Kindes erfragen konnte, fuhr das Kind in Richtung der Innenstadt und konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht mehr angetroffen werden.



Es soll sich bei dem Unfallverursacher um einen etwa 13 Jahre alten Jungen mit kurzen dunklen Haaren gehandelt haben. Dieser fuhr auf einem blau-weißen Mountainbike und trug einen blauen Rucksack. Laut dem Pkw-Fahrer ist der Junge bei dem Zusammenstoß mit der Brust auf den Lenker geprallt. Es ist möglich, dass der Junge dort zumindest Schmerzen davon getragen hat.



Hinweise werden an die Polizei in Westerburg erbeten.



