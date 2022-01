Kennzeichendiebstahl in Kaub auf Parkplatz an B42 gegenüber des KD-Steigers

Von einem Fiesta, der auf einem Parkplatz an der B 42 in Kaub ggü.

dem dortigem KD-Steiger geparkt war, wurden am Sonntag, 16. Januar, zwischen 17:00 und 21:30 beide Kennzeichen gestohlen.

Wenn jemand etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur,

Polizeiinspektion St. Goarshausen



Telefon: 06771-9327-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



