Nistertal

Kennzeichendiebstahl

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

In der Nacht von Dienstag, den 05.03.2024, auf Mittwoch, den 06.03.2024, kam es in der Hornisterstraße in Nistertal zu einem Kennzeichendiebstahl.