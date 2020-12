Archivierter Artikel vom 24.10.2020, 13:20 Uhr

Diez

Kennzeichen gestohlen

Diez. Parkplatz Lahnufer (ots) – Diez – Am 15.10.2020 gegen 12:00 Uhr wurden an einem Pkw (Ford Focus), welcher am Diezer Lahnufer abgestellt war, die Kennzeichen „DIZ-S 14“ entwendet.