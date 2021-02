Kaub

Kaub-Verkehrsunfallflucht an einem geparkten PKW

Zwischen dem 01.02.21 22:15 Uhr und dem 02.02.21 14:30 Uhr kam es in der Schulstraße in Kaub, auf Höhe der Hausnummer 78, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug beschädigt wurde.