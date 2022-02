Katzenelnbogen – Sachbeschädigung an Pkw

02.2022) gegen 11 Uhr und Samstagnachmittag gegen 16 Uhr wurde durch bislang Unbekannte(n) in Katzenelnbogen die Beifahrerseite eines Pkw beschädigt/zerkratzt. Der silbergraue Mercedes-Benz, Typ GLE, war in diesem Zeitraum in einer Hofeinfahrt in der Bastianstraße abgestellt. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber bittet die Polizeiinspektion Diez, ihre Beobachtungen telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell