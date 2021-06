Katzenelnbogen – Kennzeichendiebtahl

In Katzenelnbogen wurde, wie jetzt festgestellt, das hintere Kennzeichen von einem Wohnmobil entwendet.

Das Fahrzeug war auf dem Gelände einer Holzhandlung in der Rheinstraße abgestellt.

Das Saisonkennzeichen lautet EMS CJ 13. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Diez.



