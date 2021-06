Kadenbach – Motorradunfall mit Personenschaden ***Zeugen gesucht***

Jener Motorradfahrer kam in einer Linkskurve der engen und abschüssigen Strecke aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und sodann zu Fall.

Im Rahmen der ersten polizeilichen Ermittlungen wurde in Erfahrung gebracht, dass es Zeugen des Unfalls gegeben haben könnte. Diese gaben sich zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme jedoch nicht als solche zu erkennen, weshalb die Polizei Montabaur diejenigen Personen bittet, sich unter 02602 9700 zu melden, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können.

Die Verbindungsstraße zwischen Kadenbach und Arzbach-Bierhaus war zeitweise voll gesperrt. Der Verletzte wurde durch einen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell