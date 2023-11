Kaden und Willmenrod: Zwei Fahrzeugführer unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss

Durch Beamte der Polizeiinspektion Westerburg wurden am 25.10.2023 mehrere Verkehrskontrollen im Bereich der VG Westerburg durchgeführt.

Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

In Kaden konnten bei einem 30-jährigen Pkw-Fahrer Hinweise Drogeneinfluss erlangt werden, sodass eine Blutprobe entnommen werden musste. Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeiten- sowie ein Strafverfahren wegen unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes. Weiterhin wurde bei einem 39-jährigen Fahrzeugführer in Willmenrod ein Atemalkoholwert von 0,7 Promille festgestellt, sodass hier ebenfalls eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden musste.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Westerburg

Kexel, POK



Telefon: 02663-9805-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell