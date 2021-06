Kabeldiebstahl

Streithausen / Kloster Marienstatt (ots) – In der Nacht von Dienstag, den 01.06.2021, auf Mittwoch, den 02.06.2021, wurden von einer Baustelle ca. 30 Meter Kabel (4cm Durchmesser) entwendet. Die Baustelle befindet sich an der Fußgängerbrücke am Nisterparkplatz.