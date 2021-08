Mörlen

Junger Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, den 20.08.2021 um 23:11 Uhr wurde in der „Nassauer Straße“ in Mörlen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch Beamte der Polizei Hachenburg bei einem 21-jährigen Fahrzeugführer eines Peugeot Boxer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt.