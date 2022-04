Junge Pkw-Fahrerin unter Drogeneinfluss erwischt

Am Karfreitag-Abend, 15.04.2022, gg. 22:50 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus der VG Selters/Ww.

in der Ortslage Selters/Ww, Bahnhofstraße. Während der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Polizeikräfte Anzeichen für das Vorliegen einer Verkehrsuntüchtigkeit durch zuvor konsumierte illegale Betäubungsmittelsubstanzen fest. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, so dass der jungen Fahrerin eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde ihr die Weiterfahrt untersagt.

Die verantw. Pkw-Fahrerin muss sich nun mehreren eingeleiteten Verfahren stellen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinsp. Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell