Jugendliche/Heranwachsende prügeln und treten einen einzelnen Mann

Am Samstagabend wurde um 23.30 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass in der Wilhelmstraße in Diez mehrere Personen auf der Straße auf einen Mann einschlagen und eintreten würden.

Als die Ehefrau beherzt dazwischen ging, flüchteten die Personen. Dabei soll es sich insgesamt um 4-5 Angreifer gehandelt haben. Zwei konnten später im Rahmen der Fahndung mit Unterstützung der Polizei Limburg und der Bundespolizei im Wohngebiet Schläfer angetroffen werden. Drei weitere konnten im Dunkeln vom Mehrgenerationenpark kurzfristig bis in den Bereich der Oberwirtstraße verfolgt werden, bevor sie aus den Augen verloren wurden. An der Kleidung der Täter müsste sich evtl. Blut befinden. Zeugen, die flüchtende oder sonstwie auffällige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Diez in Verbindung zu setzen, Tel.: 06432/601-0 o. pidiezwache@polizei.rlp.de.

Wegen Verletzungen am Kopf und an den Händen musste der Geschädigte zur Behandlung in das Krankenhaus Diez gebracht werden.



