Isselbach. Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden – Fahrer fußläufig geflüchtet

Aufgrund der übermittelten GPS-Daten konnte als Einsatzort die Gelbachstraße in Isselbach bestimmt werden. Dort fanden die Polizeibeamten einen massiv beschädigten Ford Transit, eine totalbeschädigte Straßenlaterne sowie weitere Beschädigungen vor, die auf einen Verkehrsunfall mit nicht unerheblichem Sachschaden hindeuteten. Ein verantwortlicher Fahrer befand sich nicht mehr vor Ort.

Durch die Beamten wurde der in Isselbach wohnhafte Eigentümer der Smartwatch aufgesucht. Seine Fahrereigenschaft konnte ausgeschlossen werden. Es verdichteten sich die Hinweise darauf, dass sein Sohn das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt -ggfls. alkoholisiert- geführt hatte. Sein Aufenthaltsort konnte in der Nacht jedoch nicht mehr ermittelt werden.

Zeugen, die Angaben zum Geschehen oder zum Fahrer des Ford Transit machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.

Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich jedoch deutlich im fünfstelligen Bereich bewegen.



