Interesse am Polizeiberuf? Veranstaltungstage bei der Polizeiinspektion Westerburg

Anzeige

Du möchtest einen Einblick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit gewinnen?



Dann nimm am 23. und/oder 24.05.2024 an unseren Veranstaltungstagen bei der Polizeiinspektion in Westerburg teil.

Am 23.05.2024 zeigen dir unsere Kolleg*innen die Arbeiten der Schutzpolizei bei einem „Spätdienst bei der Polizei Westerburg“. Beginn ist um 10:00 Uhr, in der Jahnstraße 5 in Westerburg.

Am 24.05.2024 testen wir deine Fitness und du hast die Möglichkeit, den sportlichen Einstellungstest zu durchlaufen. Beginn ist auch hier um 10:00 Uhr am Schulstadion Westerburg, Wörthstraße 18.



Du kannst dich für einen oder beide Tage unter der Email-Adresse „PIWesterburg.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de“ oder „piwesterburg@polizei.rlp.de“ anmelden. An beiden Tagen stehen dir unsere Einstellungsberater*innen für alle deine Fragen zur Verfügung.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-9805-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell