Illegales Kraftfahrzeugrennen in Wirges – Zeugenaufruf

Am 10.04.2024 kam es zwischen 21:20 und 21:30 Uhr in der Ortslage von Wirges zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

Zwei dunkle PKW, beide von der Marke Mercedes, befuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Bahnhofstraße. Beide Fahrzeuge fuhren dabei nebeneinander in gleiche Richtung und passierten sogar den Kreisverkehr auf der Gegenfahrspur. Beide beschuldigten Fahrer konnten noch in der Nacht durch die Polizei ermittelt werden. Bei ihnen handelte es sich um Heranwachsende im Alter von 18 und 19 Jahren. Die Polizei bittet Zeugen oder mögliche Geschädigte dieses Fahrmanövers, sich bei der PI Montabaur zu melden.



