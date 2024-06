Illegale Entsorgung von Eternitplatten an der K126/Köppelstraße

Am Dienstag, 18.06.2024 um 18:50 Uhr meldet eine Zeugin hiesiger Dienststelle eine illegale Müllentsorgung auf einem Wanderparkplatz an der K126/Köppelstraße zwischen den Ortslagen Montabaur/Elgendorf und Ransbach-Baumbach.

Hier wurden diverse, zerbrochene Eternitplatten in Müllsäcken abgeladen.

Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur (Telefonnummer: 02602-9226-0 oder E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.



