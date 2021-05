Illegale Entsorgung von Altreifen

Im Zeitraum vom 29.05.2021 auf den 30.05.2021 wurden vier Altreifen an einer Scheune, welche sich auf der rechten Seite der K 109, kurz nach Ortsausgang Buch, in Richtung Holzhausen, befindet, illegal entsorgt.

Zuvor hatte der Besitzer der Scheune bereits ca. 50 ebenfalls dort im Verlauf von mehreren Jahren abgeladene Altreifen kostenpflichtig entsorgen lassen.

Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizeiinspektion St. Goarshausen (06771-93270) oder an jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell