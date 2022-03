Illegale Altreifenentsorgung in Helferskirchen

In der Nacht vom 22.03.2022 auf den 23.03.2022 wurden zwischen Helferskirchen und Siershahn entlang der L 303 circa 150 alte Autoreifen im Wald entsorgt.

Der Feldweg unweit der L 303 befindet sich in der Gemarkung Helferskirchen. Aufgrund der Menge an Altreifen muss davon ausgegangen werden, dass die Reifen mit einem LKW dorthin transportiert wurden.



Zeugen werden gesucht.



