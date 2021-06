Hundsangen. Wiederholte Sachbeschädigung an Zaunanlage

In der Zeit vom 01. Juni, 18.00 Uhr bis 21. Juni 22.00 Uhr wurde von u. wiederholt in der Günterstraße die Zaunanlage zwischen den Spielplätzen vom Kindergarten und dem öffentlichen Spielplatz beschädigt.

Hundsangen (ots). In der Zeit vom 01. Juni, 18.00 Uhr bis 21. Juni 22.00 Uhr wurde von u.T. wiederholt in der Günterstraße die Zaunanlage zwischen den Spielplätzen vom Kindergarten und dem öffentlichen Spielplatz beschädigt. Dabei wurde auch ein Zaunfeld komplett aus der Verankerung gerissen und nach provisorischer Instandsetzung erneut beschädigt. Erste Hinweise liegen vor und die Polizei erbittet weitere Zeugenaussagen zu den Vorfällen.



