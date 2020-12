Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 18:10 Uhr

Bad Ems

Hündin in Hundebox ausgesetzt

Durch eine Passantin wurde am Mittwoch, den 11.11.2020 gegen 15:00 Uhr eine ausgesetzte Hündin in einer Hundebox festgebunden an einem Altkleider-Container in der Arzbacher Straße in Bad Ems aufgefunden.