Holzheim. Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Holzheim. (ots). Am Donnerstag, den 15.02.2024, befuhr ein 39-jähriger aus dem Landkreis Limburg-Weilburg gegen 22 Uhr mit seinem Motorrad die Bundesstraße 54 von Diez kommend in Richtung Flacht.

Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

In einer Linkskurve verlor er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Kraftrad und kollidierte mit dem Bordstein, wodurch er zu Fall kam. Hierbei zog sich der Fahrer eine Armfraktur sowie mehrere Schürfwunden und Prellungen zu.

Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.



