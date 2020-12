Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 12:40 Uhr

09.2020) ereignete sich gegen 13:10 Uhr auf der B 417 von Holzappel in Richtung Hirschberg ein Verkehrsunfall. Im Bereich der Baustelle kam der Fahrer eines Pkw von seiner Fahrbahn ab und berührte drei aufgestellte Warnbaken. Diese wurden hierdurch beschädigt und kippten um. Eine der Absperrtafeln schlug dabei an einem wartenden Fahrzeug an. In Folge entfernte sich der Verursacher zunächst, beschädigte hierbei noch eine weitere Warnbake, hielt dann kurz an und fuhr anschließend weiter. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Fahrer dieses Pkw zu Hause angetroffen. Da Verdachtsmomente hinsichtlich Drogenbeeinflussung aufkamen, wurde ein Schnelltest diesbezüglich durchgeführt. Dieser verlief bei dem 19 Jahre alten Mann aus der Verbandsgemeinde Diez positiv, so dass eine Blutprobe angeordnet werden musste und entsprechende Strafanzeigen gefertigt wurden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez



Tel.: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell