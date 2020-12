Holzappel . Unbekannte Person

Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 12:00 Uhr

In der Nacht zu Dienstag, dem 01.09.2020, ereignete sich in Holzappel eine Brandstiftung.

Dabei wurde diese Person von einem Zeugen beobachtet, als sie die Hauptstraße in westliche Richtung überquerte und dann hinter der Wohnbebauung in Richtung Horhäuser Weg verschwand.



Wer kennt diese Person oder hat sie in Holzappel beobachtet? Ist sie ggf. mit einem Fahrzeug in Verbindung zu bringen?



Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



