Ein in Richtung Höhr-Grenzhausen fahrender PKW kam auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW kam. Der unfallverursachende PKW wurde durch die Wucht der Kollision in zwei Teile gerissen. Es wurden 2 Personen verletzt. Wir bitten zunächst von weiteren Presseanfragen abzusehen.



