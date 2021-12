Höchstenbach

Höchstenbach – Mehrere Farbschmierereien – Zeugen gesucht

Im Zeitraum, Mittwoch 15.12.2021, 18 Uhr bis Donnerstag, 16.12.2021, 06 Uhr wurden an der evangelischen Kirche und an der Mehrweckhalle in Höchstenbach mehrere Farbschmierereien mit blauer Farbe angebracht/aufgesprüht.