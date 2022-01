Hachenburg

Höchstenbach – erneute Farbschmierereien an der Außenfassade des Kirchengebäudes – Zeugenaufruf

In dem Zeitraum von Montag, den 03.01.2022, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 06.01.2022, 16:00 Uhr, kam es durch unbekannte Täter zu erneuten Farbschmierereien an der Außenfassade und dem Rundfenster des evangelischen Kirchengebäudes in Höchstenbach.