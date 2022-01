Höchstenbach

Höchstenbach – An der Kirchenmauer in Höchstenbach wurde erneut Graffiti aufgesprüht

Im Zeitraum, Montag, 03.01.2022 bis Donnerstag, 06.01.2022 wurde erneut mit blauer Farbe, an der rückwärtigen Außenfassade und am Seitenschiff der evangelischen Kirche in Höchstenbach, Graffiti angebracht.