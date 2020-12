Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 09:00 Uhr

Hirschberg

Hirschberg – Illegales Entsorgen von Bauschutt

Unbekannte Täter entsorgten an einem Waldweg, welcher an einem Parkplatz an der B417 zwischen Hirschberg und Holzappel liegt, eine größere Menge Bauschutt.