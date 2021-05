Hellenhahn-Schellenberg

Hellenhahn-Schellenberg – Dieseldiebstahl am Sportplatz neben der B54

Am Donnerstag, 13.05.2021, gegen 13:40 Uhr, bemerkte ein Wanderer an einem Lastkraftwagen, der auf dem Parkplatz am Sportplatz in Hellenhahn-Schellenberg parkend abgestellt war, dass aus dessen Tank Diesel ausgelaufen war.