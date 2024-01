Helferskirchen

Helferskirchen – Vollbrand einer Gartenhütte

Am Sonntag, den 21.01.2024, gegen 22:35 Uhr, wurde der hiesigen Dienststelle durch einen Zeugen der Vollbrand einer Gartenhütte in der Straße „Alte Viehweide“ in Helferskirchen gemeldet.