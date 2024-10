Heistenbach/Altendiez. Viele Verkehrsteilnehmer missachten Durchfahrtsverbot auf der K 30

Anzeige



Am Montag, den 07. Oktober, führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Diez zwischen 07:20 Uhr und 08:20 Uhr Kontrollen hinsichtlich des eigentlich deutlich ausgeschilderten Verbots durch.

Etwa 60 Prozent der kontrollierten 80 Fahrzeugführerinnen und -führern konnte hierbei eine Missachtung des Durchfahrtverbots nachgewiesen werden, insbesondere Eltern, die ihre Kinder zum Campus nach Altendiez fuhren und scheinbar nicht bereit waren, eine zweiminütige Umleitung in Kauf zu nehmen.

Die betroffenen Fahrzeugführerinnen und- führer wurden in diesem Fall noch mündlich verwarnt.

Die Polizei Diez wird weiterhin Kontrollen durchführen und zukünftig gebührenpflichtige Verwarnungen aussprechen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez





Telefon: 06432-601-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell