Wirges

Heckenbrand mit einer leicht verletzten Person

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

Am 31.08.2024 um 17:25 Uhr kam es in Wirges in der Beethovenstraße zu einem Heckenbrand, bei dem der 47-jährige Eigentümer leicht verletzt wurde.