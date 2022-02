Hattert – Spiegelunfall auf der B 413 mit anschließender Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Am 22.02.2022, 07:10 Uhr, befuhren die 55-Jährige Fahrzeugführerin aus der VG Hachenburg mit dem Pkw Opel Corsa und die 36-Jährige Fahrzeugführerin aus der VG Hachenburg mit dem Pkw Toyota hintereinander die Bundesstraße 413 in der Gemarkung Hattert, in Richtung Hachenburg.

Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem silbernen Kleinwagen die Bundesstraße 413 in entgegengesetzter Richtung. Der unbekannte Unfallverursacher gelangte aus derzeit unbekannten Gründen offensichtlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit seinem linken Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel des entgegenkommenden Pkw Opel Corsa. Der abgebrochene Außenspiegel des Pkw Opel Corsa schlug im weiteren Verlauf gegen den nachfolgenden Pkw Toyota und beschädigte diesen. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt weiter in Richtung Wied fort, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Die Sachschadenshöhe wird auf zirka 800EUR beziffert. Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de.



