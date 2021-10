Hallenbrand im Industriegebiet Hilgert

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften Schweißarbeiten an einem Fahrzeug in der Halle ursächlich für die Auslösung des Brandes sein.



Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.



Verletzt wurde niemand.



Die Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehr dauern derzeit noch an.



