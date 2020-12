Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 10:30 Uhr

Hahnstätten

Hahnstätten – Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorroller-Fahrer

Am 10.08.2020 gegen 11:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Aarstraße in Hahnstätten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-/ und einem Motorroller-Fahrer.