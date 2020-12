Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 13:40 Uhr

Montabaur

Hahnstätten – Diebstahl eines Fahrrads

Am 18.08.2020 zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Fahrrad, welches am Rewe Markt Buhlmann in Hahnstätten abgestellt und dort mittels Bügelschloß gesichert war.