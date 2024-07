Hahnstätten. Ampelanlage beschädigt – Unfallverursacher geflüchtet

Am Dienstag, den 30. Juli, erhielt die Polizeiinspektion Diez gegen 07:40 Uhr die Mitteilung, dass die Ampelanlage in der Aarstraße / Einmündungsbereich Jahnstraße beschädigt sei.

Die Unfallaufnahme vor Ort ergab, dass vermutlich ein Lkw, welcher die Aarstraße (Bundesstraße 54) in Richtung Bad Schwalbach befuhr, mit der Ampelanlage kollidierte. Hieran entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Der Unfallzeitpunkt dürfte im Zeitraum vom späten Vorabend bis zur Mitteilung an die Polizei liegen.

Zeugen, die Angaben zum geflüchteten Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen.



