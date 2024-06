Häufung von Schockanrufen angeblicher Polizeibeamter

Anzeige

Insbesondere im Bereich Eitelborn ergehen Anrufe mit angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft und daraus resultierenden Befragungen der angerufenen Personen.

Die Polizei weist daher darauf hin, auf solche Anrufe nicht einzugehen und diese an hiesige Dienstelle zu melden (02602-9226-0).



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion /Kriminalinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0



