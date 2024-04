Hachenburg – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Anzeige

Das Fahrzeug wies einen Schaden auf der rechten vorderen Fahrzeugseite auf. Vermutlich entstand dieser Schaden am Samstag, 06.04.2024, als das Fahrzeug zwischen 10:30 und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Elektromarktes im Adolf-Münch-Weg in Hachenburg geparkt war.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel.: 02662 95580, zu melden.



