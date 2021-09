Hachenburg

Hachenburg, Vor der Heck – Diebstahl einer Rüttelplatte

In dem Zeitraum von Sonntag, den 12.09.2021, 15:00 Uhr bis Montag, den 13.09.2021, 11:10 Uhr, kam es in Hachenburg, in der Straße „Vor der Heck“ zu einem Diebstahl einer Rüttelplatte der Marke „Baumax“ im Wert von 500EUR.