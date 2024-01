Hachenburg

Hachenburg- Verkehrsunfall mit Flucht- ZEUGEN GESUCHT!

Am 23.01.2024 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr wurde ein geparkter PKW, Marke VW, Typ Touareg, Farbe Grau, von bislang unbekannten Unfallverursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz der Saynstraße 38, in 57627 Hachenburg beschädigt.